Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Everland Kids Fest, minik misafirlerini ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:17 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Everland Kids Fest, minik misafirlerini ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Everland Kids Fest'te çocuklar eğlence dolu bir hafta geçirdi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Ela Excellence Resort Belek ve Nickelodeon işbirliğinde 21 Ağustos'ta başlayan Everland Kids Fest, bugün sona erdi.

        Etkinlik kapsamında Paw Petrol, Ninja Kaplumbağalar, Sünger Bob, Dora, Blaze, Shimmer ile Shine ve daha birçok Nickelodeon karakteri çocuklarla bir araya geldi.

        Sevdiği karakterleri yakından görme fırsatı bulan çocuklar, çeşitli aktivitelerle eğlence dolu bir hafta geçirdi. Çocuklar, katıldıkları atölye çalışmalarıyla hem eğlendiler hem de yaratıcılıklarını keşfettiler.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
        Polise zor anlar yaşattı, üstüne çıktığı şemsiye tentesi yırtılınca yakalan...
        Polise zor anlar yaşattı, üstüne çıktığı şemsiye tentesi yırtılınca yakalan...
        Antalya'da ağacın kırılan dallarının düştüğü 5 araç zarar gördü
        Antalya'da ağacın kırılan dallarının düştüğü 5 araç zarar gördü
        2 asırlık çınar ağacının kırılan dalları, 5 aracın üzerine düştü
        2 asırlık çınar ağacının kırılan dalları, 5 aracın üzerine düştü
        Antalya'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift defnedildi
        Antalya'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift defnedildi
        Antalya'daki silahlı kavgada esnafın vurulma anı kamerada
        Antalya'daki silahlı kavgada esnafın vurulma anı kamerada