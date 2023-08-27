Antalya'da Everland Kids Fest, minik misafirlerini ağırladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Everland Kids Fest'te çocuklar eğlence dolu bir hafta geçirdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Ela Excellence Resort Belek ve Nickelodeon işbirliğinde 21 Ağustos'ta başlayan Everland Kids Fest, bugün sona erdi.

Etkinlik kapsamında Paw Petrol, Ninja Kaplumbağalar, Sünger Bob, Dora, Blaze, Shimmer ile Shine ve daha birçok Nickelodeon karakteri çocuklarla bir araya geldi.

Sevdiği karakterleri yakından görme fırsatı bulan çocuklar, çeşitli aktivitelerle eğlence dolu bir hafta geçirdi. Çocuklar, katıldıkları atölye çalışmalarıyla hem eğlendiler hem de yaratıcılıklarını keşfettiler.