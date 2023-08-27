Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Tayfur Bingöl, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Novais, Augusto, Eduardo
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Engin Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Strandberg, Hodzic, Dele-Bashiru, Bertuğ Yıldırım
Sarı kart: Dk. 37 Bertuğ Yıldırım (Atakaş Hatayspor)
ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen ortayı Hatayspor'dan Burak Bekaroğlu uzaklaştırma istedi ancak top Eduardo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novias'in sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.
33. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında Burak Bekaroğlu'dan topu çalan Alanyaspor'dan Eduardo'nun şutunda top direkten geri döndü. Hataysporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.