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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 23:59 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Kırbıyık Holding

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Tayfur Bingöl (Dk. 53 Anderson Silva), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Janvier (Dk. 89 Umut Güneş), Efecan Karaca, Novais, Augusto, Eduardo (Dk. 84 Balkovec)

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Engin Aksoy, Görkem Sağlam (Dk. 75 Didier Lamkel), Aburjania (Dk. 81 Musa Çağıran), Strandberg (Dk. 59 Fernandes), Hodzic (Dk. 59 Rayane Aabid), Dele-Bashiru, Bertuğ Yıldırım (Dk. 81 Onur Arı)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Bertuğ Yıldırım, Dk. 76 Aburjania, Dk. 90+8 Fernandes (Atakaş Hatayspor), Dk. 74 Yusuf Özdemir, Dk. 90+6 Efecan Karaca, Dk. 90+6 Balkovec, Dk. 90+8 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçı 0-0 sona erdi.

        51. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

        68. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca, ceza sahasına ortaladı. rakip alanda topa iyi yükselen Anderson Silva'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında meşin yuvarlakla buluşan Yusuf Özdemir, sol çaprazdan vurduğu şutu kaleci Erce Kardeşler güçlükle kornere çeldi.

        90+1. dakikada Alanyaspor'un golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec, ceza sahası arka direğe gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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