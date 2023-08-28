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        Antalya'da "5. Kaş Caz Festivali" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:02
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        Antalya'da "5. Kaş Caz Festivali" yapıldı
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        ANTALYA (AA) - Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı "5. Kaş Caz Festivali" müzikseverlerle buluştu.

        Setur Marina ev sahipliğinde düzenlenen festival, 25-27 Ağustos'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kosovalı gitar ustası Enver Muhamedi Trio, Elif Çağlar Quartet, dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, piyanist Ece Dağıstan ve Çellist Jamal Aliyev gibi isimlerin sahne aldığı festival, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

        Festival kapanış gününde, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Kağan Yıldız ve müzisyen Arto Tunçboyacıyan'dan oluşan Anahtar grubu ve Birsen Tezer'in konseriyle sona erdi.

        Festival kapsamında, konser programlarının yanı sıra, çeşitli dinleti ve atölye etkinlikleri yapıldı.

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