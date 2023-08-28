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        Uno model otomobil tutkunları Kepez'de buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:23
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        Uno model otomobil tutkunları Kepez'de buluştu
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        ANTALYA (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen Uno model otomobil tutkunları, Kepez'de düzenlenen "UNOFEST 2023"de buluştu.

        Kepez Belediyesi ve Uno Club Antalya iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, Dokumapark'ta yapıldı.

        Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivale, otomobil tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinlik alanını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güzel bir festivale daha imza attıklarını söyledi.

        Festivale yaklaşık 7 yıldır ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, "Bu etkinlik hayatın içinde bir tat, bir doku, farklı bir renk, farklı bir güzellik anlamında değerlendirilmeli. 7 yıldır Uno kulübümüz bu etkinliklerini gerçekleştiriyor. Hayata tutkularıyla bağlanan bütün hemşehrilerimizin, sevgili gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

        Tütüncü, 24 Eylül'de aynı alanda Otomobil Festivali düzenleyeceklerini, festivale bütün otomobil gruplarının katılacağını kaydetti.

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