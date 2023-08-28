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        Antalya'da "can suyu havuzları"ndan su içen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:24 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:42
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        Antalya'da "can suyu havuzları"ndan su içen yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da Orman Bölge Müdürlüğünce fidan dikimi, tohum yetiştiriciliği gibi çalışmalar için inşa edilen "can suyu havuzları" yaban hayvanlarının da su ihtiyacını karşılıyor.

        Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde kalan Çubuk Beli civarındaki Denizli Çimento Kalker Ocağı'nın rehabilitasyon sahasına 3 can suyu havuzu yapıldı.

        Ekiplerin, fidan dikimi ve tohum yetiştiriciliği gibi çalışmalarda kullandığı havuzlar, kurak giden yaz günlerinde ormanlık alanda gezinen yaban hayvanlarının da susuzluğuna çare oluyor.

        "Can suyu" havuzlarının başına gelen yaban hayatını gözlemlemek isteyen ekipler, bölgeye fotokapanlar kurdu. Yaban hayvanlarının havuzlara olan ilgisi fotokapan kayıtlarına da yansıdı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, can suyu havuzları yapmaya elverişli olan ve ilave su bırakılabilecek yeni maden sahalarına da havuz yapılması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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