Konyaaltı'nda çocuklara yönelik "Kukla Yapımı ve Oynatımı Yaz Atölyesi" düzenlendi Konyaaltı Belediyesi, çocukların yaz tatilinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla "Kukla Yapımı ve Oynatımı Yaz Atölyesi" düzenledi.

ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyesi, çocukların yaz tatilinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla "Kukla Yapımı ve Oynatımı Yaz Atölyesi" düzenledi.

Tiyatro Akademisi Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bünyesinde düzenlenen atölyeye, 7 ila 12 yaş aralığında çocuklar katılıyor.

Atölye programına katılan çocuklar, haftanın 4 günü kukla yapımı ve oynatımını öğreniyor.

Derslerde parmak kukladan, el ve ip kuklasına kadar birbirinden renkli kuklalar yapan çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Atölye eğitmeni ve tiyatro oyuncusu Bülent Patoğlu, kuklaların insan beyninin üç ayrı bölümünün aynı anda çalışmasını sağladığını söyledi.

Atölye eğitimlerinin çocuklara bu noktada önemli katkıda bulunduğunu belirten Patoğlu, "Bu teknikte çocukların, dikkat, konsantrasyon ve oyun becerilerini geliştiriyoruz. Kukla dersleri çocukların derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor." dedi.

Kukla yapmanın oldukça eğlenceli olduğunu söyleyen Elif Ada Yüksel ise "Kukla atölyesine dört haftadır geliyorum. Mandal, ahşap ve ejderhalardan kuklalar yaptık. Hepsini oynatabiliyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğleniyorum." diye konuştu.