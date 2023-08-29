"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan havacılık personeli için özel bir klip hazırlandı.

Terörle mücadele başta olmak üzere birçok insani yardım faaliyetlerinde görev alan, kırsalda binlerce insanın imdadına yetişen Jandarma Havacılık Başkanlığının 55. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

Jandarma teşkilatı bünyesinde 1968 yılında kurulmasının ardından günümüzde gelişerek Jandarma Havacılık Başkanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren havacı jandarmalar, dosta güven düşmana korku veriyor.

Hava araçları ile düzenlenen operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan "Jandarmanın kartalları", bir çok bölgede asayişin sağlanmasının yanında, geçit vermez denilen karlı dağların aşılmasında, arama, kurtarma, hasta nakli, emniyet, kaçakçılığın önlenmesi gibi faaliyetlerle öne çıkıyor.

Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda, üst düzey tecrübeye erişmiş Jandarma Pilot Subayları ve Uçak/Helikopter Teknisyeni Astsubaylar, her türlü şartta kahramanca görev yapıyor.

Mavi göklerde düşmana korku salan, mazlumun imdadına yetişen personelini onurlandıran Jandarma Havacılık Başkanlığı 50. yılı için özel bir klip hazırladı.

Aspendos Festivali için Antalya'da bulunan Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Tenor Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, söz ve müziği kendisine ait "Gönlümdeki Güzel" adlı parçayı havacı jandarmalar için hazırladığını söyledi.

Şarkıya Oğuzhan Ejderoğlu'nun yönetmenliğinde klip çektiklerini aktaran Sırmalı, "Havacı jandarmalar için "Gönlümdeki Güzel' eserimi besteledim. Bu parçamın en uygun yere gitmesinin huzurunu yaşıyorum. Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ve Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'in desteği ile çok da güzel bir klip çektik. Çekimlerimiz 4 gün sürdü." diye konuştu.

- Gökbey ilk kez görücüye çıkıyor

Klipte Jandarma Havacılık Başkanlığının yaşayan en yaşlı eski komutanı Emekli Pilot Albay Salih Arslan ve Jandarma Havacılık Başkanı Pilot Tümgeneral Ali Doğan'ın da yer aldığını ifade eden Sırmalı, "Tümgeneral Doğan, klipte Jandarma Havacılığı Başkanlığı envanterine yeni dahil edilen Gyrocopter'leri kullandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi'nin (TUSAŞ) tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, jandarma renklerine boyanan ve teslimatı için gün sayılan "Gökbey" helikopterine de klipte yer verildi." dedi.

Klibin gökyüzünde fedakarca görev alan Jandarma Havacılık Başkanlığının 55. kuruluş yıl dönümüne armağan edildiğini vurgulayan Sırmalı, daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı için "Gökyüzü olsam", Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için "Ah bir ataş ver", Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "Ruhunu keşfet" ve Jandarma Genel Komutanlığı için de "Korkusuz" adlı müzikli eserler hazırladığını ve beğeni topladığını hatırlattı.

Klibi havacı jandarmalar için bir vefa borcu gördüğünü dile getiren Sırmalı, "Sözü, müziği ve görüntüleriyle ortaya anlamlı bir klip çıktı. Bu klibin aynı zamanda gençlere havacılığı sevdireceğine de inanıyorum. Jandarma pilotlarımız iyi ki varlar, iyi ki onlar görevdeler ve bizler onlar sayesinde huzur içinde yaşıyoruz. Ben de bir sanatçı olarak elimden gelecek en iyi şeyi müzikle yapmak istedim. Onların duygularını topluma aktarmak, eski komutanlarımıza vefa borcu göstermek istedik. Eminin klipteki görseller izleyenleri çok etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.