Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:07 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraları toplayan belediye personelinin otomobile koyduğu paralar 2 şüpheli tarafından çalındı.

        Belediye personeli S. A. ile K.D, Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı'nda biriken paraları toplamaya çıktı. Torbalara doldurulan ve içlerinde 10 bin ile 30 bin lira olduğu değerlendirilen torbaları otomobilin arka koltuğuna koyan personel, bir alışveriş merkezinin yanındaki kart dolum noktasına geldiklerinde araçtan indi.

        Otomobilin kapısını kilitlemeyi unutan personel, paraları toplamaya başlayacakları sırada kimliği belirsiz 2 şüpheli aracın kapısını açıp, torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden personelin arkasından koştuğu 2 şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

        Belediye personelinin haber vermesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polis, eşkali belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı
        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı
        Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı
        Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in acı günü
        Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in acı günü
        'Konuşan' haritalar, il potansiyeli yüksek 67 ilçeyi belirledi
        'Konuşan' haritalar, il potansiyeli yüksek 67 ilçeyi belirledi
        "Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
        "Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip