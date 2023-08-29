Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde toplu taşıma biniş kartı dolum cihazında biriken paraları toplayan belediye personelinin otomobile koyduğu paralar 2 şüpheli tarafından çalındı.

Belediye personeli S. A. ile K.D, Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı'nda biriken paraları toplamaya çıktı. Torbalara doldurulan ve içlerinde 10 bin ile 30 bin lira olduğu değerlendirilen torbaları otomobilin arka koltuğuna koyan personel, bir alışveriş merkezinin yanındaki kart dolum noktasına geldiklerinde araçtan indi.

Otomobilin kapısını kilitlemeyi unutan personel, paraları toplamaya başlayacakları sırada kimliği belirsiz 2 şüpheli aracın kapısını açıp, torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden personelin arkasından koştuğu 2 şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Belediye personelinin haber vermesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, eşkali belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.