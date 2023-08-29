Kazakistan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Antalya'da konser verecek
ANTALYA (AA) - Kazakistan'ın Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Antalya'da düzenlenen "Türk Dünyasından Ezgiler" konserinde sanatseverlerle buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ünlü kazak besteci Tattimbet'in adını taşıyan orkestra, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan konseri dinleyicilerin beğenisine sunacak.
Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki geleneksel ve modern ezgilerinin seslendirileceği konseri, Şef Erlan Baktıgerey yönetecek.
Konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde 31 Ağustos saat 20.30'da gerçekleştirilecek.