Belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilçe belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında her türlü imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünü gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını, Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

Milletin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zaferin, yüce Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli gurur ve iftihar günlerinden biri olduğunu anlatan Böcek, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Atatürk'ün açtığı bu yolda, onun ilke ve inkılaplarından ayrılmadan gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber yeniden inşa edeceğiz."

Böcek, 30 Ağustos akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Athena konserine herkesi davet etti.

- İlçe belediye başkanlarının mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de mesajında, 30 Ağustos'un vatanın geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek sönmemek üzere yaktığı büyük günün adı olduğunu belirtti.

Türk milletinin, 30 Ağustos 1922 tarihinde ulaştığı bu büyük zaferle insanca yaşamanın ancak özgür, bağımsız ve egemen bir millet olmaktan geçtiğini, bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu tüm dünyaya haykırdığını vurgulayan Tütüncü, "Milletçe tarih boyu nice ateş çemberlerinden geçtik. Zorluklara hep birlikte göğüs gerdik. Korkmadık, yılmadık, sinmedik. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' dedik, mücadele ettik. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı duygularla istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, zaferin, demokratik esaslara dayalı, insan haklarına saygılı, muasır medeniyete ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini kaydetti.

Çocukların geleceği için ekonomide, bilimde, sanatta nice yeni zaferler kazanabilmek umuduyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Uysal, Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andıklarını bildirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 101 yıl önce kazanılan zaferle Türk milletinin direniş ruhunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar sağlam bir temel üzerine kurulduğunu tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de mesajında 30 Ağustos'un bir milletin bağımsızlık aşkını, milli iradesini ve yeniden dirilişini simgelediğini ifade etti.