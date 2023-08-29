Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tosmur Mahallesi Atatürk Caddesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör ve 108 fişek ele geçirildi.

        Araçtaki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü isimler sahne alacak
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ünlü isimler sahne alacak
        Belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Belediye başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kazakistan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Antalya'da konser v...
        Kazakistan Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Antalya'da konser v...
        Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı
        Antalya'da belediyenin aracından para çalan şüpheliler kaçtı
        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı
        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı