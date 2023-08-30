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        Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü Antalya'daki otellerde etkinliklerle kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:01
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        Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü Antalya'daki otellerde etkinliklerle kutlanıyor
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        ANTALYA (AA) - Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 33 metrelik dev Türk bayrağı asıldı ve bayrağın önünde flyboard gösterisi yapıldı.

        Otelde konaklayan 3 bin 300 misafir ile 135 çalışan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Dans gösterilerinin ardından kutlama mesajının yer aldığı planör, alanda sorti yaparak yerli ve yabancı turistleri selamladı. Kutlama alanına gelen paramotor da otel çevresinde dönerek izleyenlere görsel şölen sundu.

        Otelin genel müdürü Enis Özsinan her yıl 30 Ağustos'ta bir program hazırladıklarını ve bunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Bayramı coşkuyla kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Özsinan, "Misafirlerimize, 350 animasyon grubu dansçı arkadaşımızla kortej oluşturarak bugünün ne kadar değerli olduğunu anlatmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

        Özsinan akşam da etkinlikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

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