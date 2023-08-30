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        Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:04
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        Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçla tamamlandı.

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