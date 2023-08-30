Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
İdman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçla tamamlandı.