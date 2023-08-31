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        Athena, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'da konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 00:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:30
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        Athena, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'da konser verdi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Athena sahne aldı.

        Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Konser öncesinde konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andığını söyleyen Böcek, "Bugün cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bir milletin istikbalinin belirlendiği, toprağın vatan olduğu gündür. Bugün Türk tarihinin dönüm noktası, Türk milletinin bayramıdır, hepimize kutlu olsun." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Böcek, Athena grubunun üyeleri ile fotoğraf çektirdi, hediye takdim etti.

        Konserde, müzikseverler grubun seslendirdiği parçalara eşlik ederek eğlendi.

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