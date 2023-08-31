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        AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Şahin'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:07
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        AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, Vali Şahin'i ziyaret etti
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        ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Malatya'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

        Şahin, ziyarette, doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında ajansın önemli rol üstlendiğini söyledi.

        Antalya'da göreve başladığından itibaren ilçe ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdiğini dile getiren Şahin, Antalya'nın özellikle turizmde ve tarımda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

        Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında Şahin'i bilgilendirdi.

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