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        Antalya'da "30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 13:13 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:31
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        Antalya'da "30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlendi
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        ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası" düzenledi.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Konyaaltı Beach Park’ta bulunan tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 32 takım katıldı. 16-46 yaş arası toplam 128 sporcunun yer aldığı turnuva çekişmeye sahne oldu.

        Turnuva sonunda Alanya Belediyesi şampiyon olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ikinci, Muratpaşa Gençlik Spor üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya takdim edildi.

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