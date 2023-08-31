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        60. Antalya Altın Portakal'da "Film Forum"un ilk projeleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:18
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        60. Antalya Altın Portakal'da "Film Forum"un ilk projeleri belirlendi
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        ANTALYA (AA) - Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'da yer alacak ilk projeler belirlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu'nun üstlendiği festival 7-14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Festival çerçevesinde bu yıl 10'uncusu yapılacak Antalya Film Forum'u, 8-10 Ekim'de fiziki, 10-12 Ekim'de çevrim içi düzenlenecek.

        Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki kurmaca ve belgesel projelerin desteklendiği "Uzun Metraj Kurmaca" ve "Belgesel Work-in-Progress" platformlarına 21 başvuru yapıldı. Projeler, Netflix İçerik Alım Yöneticisi Ekin Gabay, yönetmen, senarist, yapımcı İlksen Başarır ve New Horizons Uluslararası Film Festivali Endüstri Direktörü Weronika Czołnowska'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

        Platformda, "Döngü", "Güzel bir gece", "Karanlıkta ıslık çalanlar", "Sahibinden rahmet", "Suyun yüzü" adlı projeler seçildi.

        Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda bir proje 100 bin liralık ödülün sahibi olacak. Ana jüri tarafından seçilecek bir proje 50 bin lira değerindeki Jüri Özel Ödülü'nü kazanacak. Ayrıca bu yıl ilk kez Netflix tarafından 150 bin lira değerinde Netflix Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü verilecek.

        Bu kategoride Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon ile Bando Post Renk Düzenleme ödülleri de sahibini bulacak.

        - Belgesel kategorisinde de 5 proje yarışacak

        "Belgesel Work-in-Progress" platformunda da 5 proje yarışacak. CAT&Docs içerik alım ve dağıtım sorumlusu Aleksandra Derewienko, yazar, yönetmen Berna Gençalp ve IDFA Markets yöneticisi, yapımcı Selin Melek Murat'tan oluşan seçici kurul 32 projeden 5'ini seçti.

        Buna göre, "Duvarların dışında", "Son gecekondu", "Suya düşenler", "whose dream are you living?", "zamanın kıyısında sınav" adlı projeler yarışacak.

        "Belgesel Work-in-Progress" platformunda yer alan projelerden birine ana jüri 100 bin lira değerinde ödül verecek. Aynı zamanda GeniusPark Renk Düzenleme, Başka Sinema Dağıtım ile Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik ödülleri de sahiplerini bulacak.​​​​​​​

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