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        Kepez'in Bilim ve Teknoloji Tırı, TEKNOFEST'te yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:47 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:56
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        Kepez'in Bilim ve Teknoloji Tırı, TEKNOFEST'te yer aldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'dan gençlere bilim aşılamak için yola çıkan Kepez Belediyesi'nin Bilim ve Teknoloji Tırı, katıldığı TEKNOFEST Ankara'da ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, ikinci gününde Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor. Kepez Belediyesi'nin Bilim ve Teknoloji Tırı da, gençlere bilim aşılamak için TEKNOFEST Ankara'da yerini aldı.

        Bilimsel ve teknolojik deneyimlerin paylaşıldığı Bilim ve Teknoloji Tırı, TEKNOFEST ziyaretçilerinden ilgi gördü.

        Yenilebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İHA yer istasyonu ve hologram teknoloji sistemlerinin yer aldığı Bilim ve Teknoloji Tırı, ziyaretçilerin beğenisi topladı.

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