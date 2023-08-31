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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:23
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        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları tehdit edip dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 600 bin Türk liralık dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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