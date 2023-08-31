Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        MATSO'dan iş insanları için hususi pasaport talebi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:21 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        MATSO'dan iş insanları için hususi pasaport talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) resmi yazı ile müracaat ederek iş insanlarına hususi (yeşil) pasaport verilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması için talepte bulundu.

        TOBB'a gönderilen resmi yazıda yurt dışında yeni ticari bağlantılar kurmak, yeni pazarlara açılmak ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılmak isteyen iş insanlarının vize almakta bazı zorluklarla yaşadığı belirtildi.

        MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptığı açıklamada, iş insanlarının yurt dışında yapacakları iş bağlantılarında vize başvurularında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yurt dışında iş bağlantıları kurmak isteyen iş dünyası için yeşil pasaportun çok önemli olduğunu söyledi.

        Ülke olarak son yıllarda ihracat bakımından önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Güngör, "Dünya pazarlarında artan payımız, iş insanlarımızın yurt dışında kurdukları ticari ilişkiler nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelere yaptıkları ziyaret sayılarında artış yaşanmaktadır. Bu artış göz önüne bulundurulduğu zaman iş insanlarımızın yeşil pasaport sahibi olmaları yurt dışı ile kuracakları ticari ilişkilerde büyük kolaylık sağlayacaktır." dedi.

        Yeşil pasaportun birçok avantajı bulunduğunu ve çeşitli meslek grubu mensupları ile belirli kriterleri sağlayan ihracatçılara verildiğini dile getiren Güngör, "Yeşil pasaport, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş imkanı sağlamaktadır. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karara göre; son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ABD doları ve üzeri miktarlarda olan firmaların yetkililerine hususi (yeşil) damgalı pasaport verilebilmektedir. İlgili kurumlarca belirlenecek kriterleri sağlayan TOBB üyesi iş insanlarının da yeşil pasaport uygulamasından yararlanabilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması için TOBB'a resmi bir yazı ile müracaat ettik." diye konuştu.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da yıkım kararı verilen site mühürlenirken çıkan arbedede 6 kişi gö...
        Antalya'da yıkım kararı verilen site mühürlenirken çıkan arbedede 6 kişi gö...
        Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı (2)
        Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı (2)
        Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı
        Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı
        Antalya'da MHP ilçe kongreleri yarın başlıyor
        Antalya'da MHP ilçe kongreleri yarın başlıyor
        Kepez'in Bilim ve Teknoloji Tırı, TEKNOFEST'te yer aldı
        Kepez'in Bilim ve Teknoloji Tırı, TEKNOFEST'te yer aldı