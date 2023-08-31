MATSO'dan iş insanları için hususi pasaport talebi

ANTALYA (AA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) resmi yazı ile müracaat ederek iş insanlarına hususi (yeşil) pasaport verilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması için talepte bulundu.

TOBB'a gönderilen resmi yazıda yurt dışında yeni ticari bağlantılar kurmak, yeni pazarlara açılmak ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılmak isteyen iş insanlarının vize almakta bazı zorluklarla yaşadığı belirtildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptığı açıklamada, iş insanlarının yurt dışında yapacakları iş bağlantılarında vize başvurularında sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yurt dışında iş bağlantıları kurmak isteyen iş dünyası için yeşil pasaportun çok önemli olduğunu söyledi.

Ülke olarak son yıllarda ihracat bakımından önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Güngör, "Dünya pazarlarında artan payımız, iş insanlarımızın yurt dışında kurdukları ticari ilişkiler nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelere yaptıkları ziyaret sayılarında artış yaşanmaktadır. Bu artış göz önüne bulundurulduğu zaman iş insanlarımızın yeşil pasaport sahibi olmaları yurt dışı ile kuracakları ticari ilişkilerde büyük kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Yeşil pasaportun birçok avantajı bulunduğunu ve çeşitli meslek grubu mensupları ile belirli kriterleri sağlayan ihracatçılara verildiğini dile getiren Güngör, "Yeşil pasaport, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş imkanı sağlamaktadır. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karara göre; son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ABD doları ve üzeri miktarlarda olan firmaların yetkililerine hususi (yeşil) damgalı pasaport verilebilmektedir. İlgili kurumlarca belirlenecek kriterleri sağlayan TOBB üyesi iş insanlarının da yeşil pasaport uygulamasından yararlanabilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması için TOBB'a resmi bir yazı ile müracaat ettik." diye konuştu.​​​​​​​