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        Sanatseverler Dokumapark'ta buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:26 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:26
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        Sanatseverler Dokumapark'ta buluştu
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        ANTALYA (AA) - Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER), Zafer Bayramı dolayısıyla Dokumapark'ta resim sergisi açtı.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark’taki Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen Antalya Sanat Buluşması Resim Sergisi’ne, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin dört bir tarafından katılan 40 ressam eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

        Serginin açılışı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, SAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser ve çok sayıda sanatçının katılımıyla yapıldı.

        Tütüncü, serginin açılışına katılıyor olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek eserleriyle sergiye destek veren sanatçılara teşekkür belgesi verdi.

        Sergi, 15 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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