Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:07 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Kazakistan'ın Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Antalya'da düzenlenen "Türk Dünyasından Ezgiler" konserinde sanatseverlerle buluştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda program düzenlendi.

        Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu'nun yaptığı konserde, ünlü kazak besteci Tattimbet'in adını taşıyan orkestra, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan konserle dinleyicilerle buluştu.

        Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki geleneksel ve modern ezgilerinin seslendirildiği gecede konseri şef Erlan Baktıgerey yönetti.

        "Türk Dünyasından Ezgiler" konserini Türkiye'den ve Kazakistan'dan davetliler izledi.

        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) önceki dönem Genel Sekreterliğini yürüten Düsen Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Kazakistan." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da kültür sanat faaliyetlerine önem verdiklerini hatırlatarak, Türk dünyasının kültür gruplarını Antalyalılarla buluşturduklarını anlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık ikinci "zafer tanrıçası" heykeli bulundu
        Syedra Antik Kenti'nde 1800 yıllık ikinci "zafer tanrıçası" heykeli bulundu
        Sanatseverler Dokumapark'ta buluştu
        Sanatseverler Dokumapark'ta buluştu
        MATSO'dan iş insanları için hususi pasaport talebi
        MATSO'dan iş insanları için hususi pasaport talebi
        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da yıkım kararı verilen site mühürlenirken çıkan arbedede 6 kişi gö...
        Antalya'da yıkım kararı verilen site mühürlenirken çıkan arbedede 6 kişi gö...
        Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı (2)
        Su pompasını kontrol ederken akıma kapılarak ağır yaralandı (2)