Antalya'da Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası konser verdi
ANTALYA (AA) - Kazakistan'ın Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası, Antalya'da düzenlenen "Türk Dünyasından Ezgiler" konserinde sanatseverlerle buluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda program düzenlendi.
Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu'nun yaptığı konserde, ünlü kazak besteci Tattimbet'in adını taşıyan orkestra, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan konserle dinleyicilerle buluştu.
Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki geleneksel ve modern ezgilerinin seslendirildiği gecede konseri şef Erlan Baktıgerey yönetti.
"Türk Dünyasından Ezgiler" konserini Türkiye'den ve Kazakistan'dan davetliler izledi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) önceki dönem Genel Sekreterliğini yürüten Düsen Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak, "Yaşasın Türkiye, yaşasın Kazakistan." dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da kültür sanat faaliyetlerine önem verdiklerini hatırlatarak, Türk dünyasının kültür gruplarını Antalyalılarla buluşturduklarını anlattı.