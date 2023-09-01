Kepez Belediyesi, Varsak yaylasında asfalt çalışması başlattı

ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi, Varsak yaylasında bozuk zemine asfalt çalışması yaptı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak yaylası sakinleri zemininde toz sıkıntısının yaşandığı pazar yerinin asfaltlanmasını talep etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, yaylada yaşayan vatandaşların taleplerini dikkate alarak, bölgede asfalt çalışması başlattı.

Ekipler, pazar alanının zeminine iş makinelerinin yardımıyla önce dolgu malzemesi serdi, ardından 259 ton sıcak asfalt döküldü.

Pazar yerinin yanı sıra Varsak yaylasının ara yollarında 12 bin 650 m2 alanda da asfalt zemin çalışmaları yapıldı.

Yayla sakinleri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Tütüncü de "Mücavir alanı dışımızda olsa da Varsak Yaylamızı bir mahallemiz gibi gördük ve bu anlayışla bölgeye hizmet getirdik. Bundan sonra da yayla sakinlerimizin hizmet taleplerini karşılamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.