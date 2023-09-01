Antalyaspor kadın voleybol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor
ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve taktik çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta 14 hafta boyunca oynayacağı maçlar sonucunda grubu en üst sırada bitirmeyi hedefliyor.
Başantrenör Fatih Atılgan yönetimindeki Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, fizik kondisyon çalışmalarının ardından lig etabıyla yeni çalışma programına geçmeyi planlıyor.