Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde zaman geçirdi.

        Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77 olarak kaydedildi.

        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi. Kimileri de gölgelik alanlarda dinlendi.

        Nem nedeniyle oluşan bulutlar kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

        Konyaaltı'ndaki varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Hastaneye giren yılan, 4 saat sonra bulunup doğaya salındı
        Hastaneye giren yılan, 4 saat sonra bulunup doğaya salındı
        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı
        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı
        Sahipsiz köpekler sahillerde caretta caretta yavruları için de tehlike oluş...
        Sahipsiz köpekler sahillerde caretta caretta yavruları için de tehlike oluş...
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanı başlıyor
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanı başlıyor