Antalya ve Muğla'da yeni adli yıl düzenlenen törenlerle başladı

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da 2023-2024 Adli Yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya Adliye Sarayı önündeki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, törendeki konuşmasında, tüm yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik ettiğini sağlık, huzur, adalet dolu bir adli yıl geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

2 gün önce milletçe ve coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını belirten Koç, şunları dile getirdi:

"Bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Devletin temelini oluşturan ana güçlerden biri de yargı erkidir. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin korunması ve adaletin sağlanabilmesi ancak, yargısal faaliyetlerin eksiksiz bir şekilde zamanında yürütülmesi ile mümkün olmaktadır. Yargının adil, hızlı ve sağlıklı işlemesi, hukuk devletinin gerçek güvencesidir. Şimdiye kadar olduğu gibi 2023-2024 adli yıl döneminde de tarafsız, bağımsız, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde, aziz milletimize adli hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."

Baro Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Fettahoğlu da yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adımın hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesi gerektiğini belirten Fettahoğlu, hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmesini istedi.

Fettahoğlu, vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmenin, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı olduğunu vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz." dedi.

- Muğla

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Başsavcı Dönmez, adalet teşkilatı ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başladığını söyledi.

Dönmez, tüm ülkede olduğu gibi yeryüzü cenneti Muğla'da da adalet teşkilatının görevini en iyi şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığı içinde olduğunu belirterek, adaletin tecellisi noktasında terör örgütleri, organize suç örgütleri ile kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Baro Başkanı Levent Akgün ise avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması için, ilk atılması gereken adımın hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akgün, yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı bir yargı düzenine kavuşmak istediklerini ifade etti.