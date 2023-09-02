Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 30 derece, nem oranının ise yüzde 71 olarak ölçüldüğü kentte, sıcaktan ve nemden bunalan bazı tatilciler serinlemek için ya sahili ya da mesirelik alanları tercih etti.

Hafta sonu olması dolayısıyla da Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Lara, Sarısu plajlarında yoğunluk oluştu.

Bazı tatilciler denize girerken kimileri şezlong ve kumsallarda güneşlendi.

Kimileri de mesirelik alanlarda piknik yaptı.