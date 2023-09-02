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        Antalya'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:51
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        Antalya'da silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından ruhsatsız tabanca getirilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler zanlıların araçlarında 26 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör ve 7 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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