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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 02.09.2023 - 23:33
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Corendon Airlines Park Antalya

        Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt), Streek, Larsson, Buksa

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Karimi, Kemen, Ackah, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Thiam

        Goller: Dk. 34 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 44 Streek (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Kemen (Mondihome Kayserispor), Dk. 31 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        1. dakikada sağ köşeden korneri kullanan Larsson'un ceza sahasına ortasında Saric topa kafayı vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        20. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

        21. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.

        34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ramazan Civelek'in sağ köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Thiam, kafayla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

        44. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Carole'ün ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top, takım arkadaşı Arif Kocaman'a çarptı. Kısa düşen topu ceza alanında önünde bulan Streek, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

        Öte yandan, Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel, sağlık sorunları nedeniyle 45 yıllık Antalyaspor amigoluğunu bırakan "Ali Dayı" lakaplı Ali Çınardere'ye, maç öncesi düzenlenen törenle teşekkür plaketi verdi.

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