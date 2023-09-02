Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt), Streek (Dk. 67 Bytyqi), Larsson (Dk. 83 Milosevic), Buksa (Dk. 83 Assombalonga)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 90+3 Talha Sarıarslan), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Dk. 81 Muhammed Eren Arıkan), Karimi, Kemen (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı, Thiam
Goller: Dk. 34 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 44 Streek (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Kemen, Dk. 51 Carole, Dk. 88 Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Dk. 31 Güray Vural, Dk. 89 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Mondihome Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
58. dakikada Larsson'un pasında ceza alanında topla buluşan Buksa'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
69. dakikada Bytyqi'nin ceza alanı dışında topla buluşturduğu Saric'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.