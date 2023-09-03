Antalya'da Sevgi Evleri'nde yaza veda etkinliği yapıldı
ANTALYA (AA) - Antalya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik yaza veda etkinliği düzenlendi.
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi ve Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 100 çocuk katıldı.
Etkinlik programı çocukların eğlenerek öğrendiği bilim atölyesiyle başladı.
Atölyede çocuklar eğitmenler eşliğinde deney yapma fırsatı yakaladı.
Programda çocuklar için spor faaliyetleri, kitap okuma, kalimba müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi yapıldı.