Alanya'da otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.Ş. (18) iradesindeki 07 N 1485 plakalı otomobil, Güzelbağ Mahallesi yolunda yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada araçtaki A.Y. (18) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.