Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan kişi yakalandı

        Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:51 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Düden Şelalesi önlerinde yabancı bir kişi tarafından sosyal medya üzerinden ticari amaçlı kürek sörfü (puddle board) kiralandığını belirledi.

        Sahil güvenlik ekipleri, para karşılığı ve izinsiz kürek sörfü kiralayan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan A.A. hakkında idari para cezası uygulandı, şüpheli sınır dışı edilmesi üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Antalya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Antalya'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Sanatçı ve öğrenciler, sanatsal faaliyetlerini 2 bin 365 metreye taşıdı
        Sanatçı ve öğrenciler, sanatsal faaliyetlerini 2 bin 365 metreye taşıdı
        Antalya'da ormanı 3 yerden yakan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da ormanı 3 yerden yakan şüpheli tutuklandı
        Kayıp Alman turisti arama çalışmaları 16'ncı gününde - Yeniden
        Kayıp Alman turisti arama çalışmaları 16'ncı gününde - Yeniden
        Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu
        Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu
        Alanya'da otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Alanya'da otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi yaralandı