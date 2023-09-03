"2. Uluslararası Food Fest Antalya" sona erdi
ANTALYA (AA) - Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "2. Uluslararası Food Fest Antalya" tamamlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesince 1-3 Eylül'de düzenlenen festival, "Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirildi.
Coğrafi işaretli ürün tanıtımlarının yapıldığı festival süresince dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından konuklar ağırlandı.
Michelin yıldızlı şeflerin söyleşiler ve sunum yaptığı festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.