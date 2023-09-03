Antalya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı.
R.Y. idaresindeki 07 BAY 993 plakalı safari aracı ile aynı istikametteki sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 HOM 52 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle safari aracı refüje çarpıp karşı şeride geçti.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, safari aracındaki 2 turist hayatını kaybetti. Her iki araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.