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        Antalyalılar, Türkiye-Sırbistan final maçını parka kurulan ekranlardan izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:02 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:02
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        Antalyalılar, Türkiye-Sırbistan final maçını parka kurulan ekranlardan izledi
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan çok sayıda kişi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını, bir parka kurulan ekranlardan seyretti.

        Muratpaşa Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Ziya Gökalp Kent Parkı'na büyük ekranlar kurdu.

        Alanda toplanan çok sayıda kişi, "Filenin Sultanları"nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki final heyecanına Antalya'dan ortak oldu. Antalyalılar, Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı destekledi.

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