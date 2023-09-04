Antalya'da "Filenin Sultanları"nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını kutladı.
Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Kent Parkı'na kurduğu büyük ekranlardan "Filenin Sultanları"nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendiği maçı izleyenler, ay-yıldızlı takımın zaferiyle büyük sevinç yaşadı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kazanmasıyla parkta yapılan kutlamalara katıldı.
Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.