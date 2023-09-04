Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Filenin Sultanları"nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 01:30 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Filenin Sultanları"nın Avrupa şampiyonluğu kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını kutladı.

        Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Kent Parkı'na kurduğu büyük ekranlardan "Filenin Sultanları"nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendiği maçı izleyenler, ay-yıldızlı takımın zaferiyle büyük sevinç yaşadı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kazanmasıyla parkta yapılan kutlamalara katıldı.

        Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla şehir turu yaparak şampiyonluğu kutladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Nevşehir'de sel sularına kapılan çift öldü
        Nevşehir'de sel sularına kapılan çift öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı

        Benzer Haberler

        Antalyalılar, Türkiye-Sırbistan final maçını parka kurulan ekranlardan izle...
        Antalyalılar, Türkiye-Sırbistan final maçını parka kurulan ekranlardan izle...
        Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" sona erdi
        Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" sona erdi
        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 17 yaralı (2)
        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 3 ölü, 17 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenle...
        GÜNCELLEME - Alanya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenle...
        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 2 ölü, 17 yaralı
        Alanya'da safari aracıyla otomobil çarpıştı; 2 ölü, 17 yaralı
        Antalya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17...
        Antalya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17...