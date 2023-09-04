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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:40
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin iş yerlerinde kaçak sigara, tütün, elektronik sigara ile bandrolsüz ve faturasız bitkisel karışımlı ürünler sattığını belirledi.

        İki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 paket kaçak sigara, 110 elektronik sigara, 20 kaçak tütün paketi, 20 elektronik ürün ve 70 bitkisel ürün ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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