Serik'te sağlık tesislerinin temel atma töreni düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yapılacak sağlık müdürlüğü hizmet binası, aile sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun temeli atıldı.

Vali Hulusi Şahin, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, temelini attıkları tesislerin ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, 4 bin 500 metre kapalı alanı olan büyük bir yatırım yapıldığını söyledi.

Tesisin içinde aile sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası, 112 istasyonu ve sağlıklı yaşam merkezinin yer aldığını vurgulayan Şahin, aynı alana ağız ve diş sağlığı merkezinin de planlandığını aktardı.

Antalya'da yoğun sağlık hizmetleri yapıldığına dikkati çeken Şahin, "Bir kısmının temeli atılıyor, bazıları inşa halinde, bir kısmı ise tamamlanmak üzere. Şehir hastanemizin yakında açılışını yapabileceğiz. Döşemealtı'nda devam eden hastanemiz var. O da birkaç ay içerisinde devreye girecektir. Manavgat'ta çok önemli bir yatırım başlıyor." diye konuştu.

Hastanelerin çağın son teknolojisiyle yapıldığını bildiren Şahin, depremlerde en sağlam binaların hastaneler çıktığını ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise sağlık hizmetlerinin her zaman partilerinin alanı olduğunu vurgulayarak, AK Parti iktidara geldikten sonra sağlıkta dönüşüm projesini başlattığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütünün sağlıkta Türkiye'yi örnek gösterdiğine işaret eden Çelik, sağlık turizminde de ülkenin zirveye doğru gittiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan da sağlığın sürdürülmesinde birinci basamağın sağlık hizmetleri olduğunu, hastalığın başlamadan önlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın okuduğu duanın ardından protokol üyeleri tesislerin temelini attı.

Vali Şahin, Serik Kaymakamlığını da ziyaret ederek, Kaymakam Cemal Şahin'den brifing aldı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.