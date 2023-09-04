Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaza yaparak savrulan aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaza yaparak savrulan aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, kaza yaparak savrulan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        M.K. (17) idaresindeki otomobil, Gazi Mahallesi 6549 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta, sürücüsü öğrenilemeyen pikapla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ahmet (11) ve 3 arkadaşına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan Ahmet, kurtarılamadı.

        Hafif yaralı 3 çocuk, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada iki aracın çarpışması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, pikapla otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması ve otomobilin çarpışmanın etkisiyle savrulması yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Kazada savrulan otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Ahmet, öldü
        Kazada savrulan otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Ahmet, öldü
        Serik'te sağlık tesislerinin temel atma töreni düzenlendi
        Serik'te sağlık tesislerinin temel atma töreni düzenlendi
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Phaselis Antik Kenti'ndeki ana caddenin tamamı gün yüzüne çıkarılıyor
        Phaselis Antik Kenti'ndeki ana caddenin tamamı gün yüzüne çıkarılıyor
        Eski muhtarın vurduğu ağabeyine, 300'e yakın saçma isabet etti
        Eski muhtarın vurduğu ağabeyine, 300'e yakın saçma isabet etti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu, Antalya'da coşkuyla kutlandı
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu, Antalya'da coşkuyla kutlandı