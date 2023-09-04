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        Alanya'da 3 turistin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:32
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        Alanya'da 3 turistin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracındaki 3 turistin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda 3 turistin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan safari cipiyle çarpışan otomobilin sürücüsü R.Ö'nün (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının ifadesinde, safari aracından kendisine su tabancasıyla su sıkıldığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Kazada yaralanan safari aracının sürücüsü R.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü ve taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

        Alanya'da dün safari aracıyla otomobilin çarpışması sonucu safari cipindeki Rus turist Olga Zhukova (61) ile Kazakistan uyruklu Arailmy Nugmanova (34) ve Symbat Nasipgali (2) hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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