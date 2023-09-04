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        Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:13
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        Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu.

        Salih Çeker'in (29) kullandığı, Can Başol'un (21) yolcu olarak bulunduğu 07 HSC 42 plakalı motosiklet, dün Gümüşgöze Mahallesi Geçitbaşı mevkisinde yaklaşık 7 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Çeker ve Başol'dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Alanya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bir personel, ormanlık alan kontrolü sırasında kaza yerini fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, uçuruma yuvarlanan motosikletteki Çeker ve Başol'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

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