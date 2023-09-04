Antalya'da sahillerde hareketlilik sürüyor

ANTALYA (AA) - Nem oranının yüzde 75'i bulduğu Antalya'da sahillerdeki hareketlilik devam ediyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 30 derece kaydedildiği şehirde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Sarısu, Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Nem oranının yüzde 75'e ulaştığı kentte, bazı tatilciler denize girdi, çocuklarıyla kumsalda oynadı bazıları ise yürüyüş yapmayı, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Kısa süreli etkili olan hafif yağış dolayısıyla bazı tatilciler sahilden ayrılırken bazıları etkinliklerine devam etti.