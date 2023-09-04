Konyaaltı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından Akdamlar Pazarı mevkisinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Toplam 70 kişinin yer aldığı yürüyüş, 6,2 kilometrelik etabın ardından aynı noktada sona erdi.

Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'ndaki yürüyüşe katılanlar hem doğada zaman geçirdi hem de spor yaptı.