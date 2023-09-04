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        Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylüsüne traktör desteği verildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında hibe ve kredi desteğiyle alınan traktör, çiftçiye teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:29
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        Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylüsüne traktör desteği verildi
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        AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende, ORKÖY'ün orman köylüleriyle ilgili birçok çalışmasının olduğunu hatırlatarak, yerli fabrikada üretilen traktörlerin çiftçiye uygun uzun vadeli ve bir kısmı hibeli verildiğini söyledi.

        Antalya'da şu ana kadar 13'ü Serik'te toplam 20 traktörün verildiğini aktaran Çelik, ilçenin tarımda önemli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        İlçe Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan ise Serik'te şu ana kadar 13 çiftçinin ORKÖY projesinden faydalandığını bildirdi.

        Traktör almaya hak kazanan Karataş Mahallesi'nden Mehmet Kozan, kendilerine sunulan hizmetten yararlanmak için başvuru yaptığını ve kurada kendisine çıktığını belirtti.

        Yeni traktörüne kavuştuğuna dikkati çeken Kozan, "Ödemesi çok cazip. Bir yıl sonra ödemeye başlıyorsun. Faizsiz ve 7 yılda ödüyorsun. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

        Konuşmanın ardından Kozan'a traktörün anahtarı teslim edildi.

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