Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ün transferi için Beşiktaş ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, futbolcusu Tayfur Bingöl'ün transferi için Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ün transferi için Beşiktaş ile anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Korkuteli'nde grup yolunda asfaltlama yapılıyor
        Korkuteli'nde grup yolunda asfaltlama yapılıyor
        Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylüsüne traktör desteği verildi
        Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylüsüne traktör desteği verildi
        Konyaaltı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Konyaaltı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi Antalya'da kaza yaptı
        Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi Antalya'da kaza yaptı
        3 turistin öldüğü kazada otomobilin sürücüsü tutuklandı (2)
        3 turistin öldüğü kazada otomobilin sürücüsü tutuklandı (2)