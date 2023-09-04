Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeşilbahçe Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki M.E.Ö'den uzun süre haber alınamaması üzerine bina görevlisi yaşlı adamın ailesini arayarak ikamet ettiği dairesine girdi.
M.E.Ö'yü kaldığı odada hareketsiz gören bina görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ekipler yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Ceset, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.