Antalya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.A.T'nin (62) kullandığı 07 ANA 368 plakalı araç, Kumluca- Finike kara yolunun Sahilkent Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü M.A.T ile araçta bulunan H.K. (61) ve Ö.G (35) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.