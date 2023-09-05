Batı Akdeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar 741 milyon dolara ulaştı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden 8 ayda 1 milyar 741 milyon 616 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, 3 ilden 27 farklı sektörde yurt dışı satışlarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Bölgeden ağustosta 196 milyon 137 bin dolarlık ihracata imza atan birlik üyesi firmaların, 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde 1 milyar 741 milyon 616 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdiğini bildiren Çavuşoğlu, 2 milyar dolar rakamına doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

- Ağustosta en fazla ihracat Çin'e yapıldı

Bölgeden yüzlerce çeşit ürünü dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, ağustosta en fazla ihracatın 44 milyon 367 bin dolarla maden ve metaller sektöründe gerçekleştiğini belirtti.

Doğaltaş ağırlıklı ihracata sahip olan sektörün uzun zaman sonra yeniden ilk sıraya yerleştiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu sektörü ise sırasıyla yaş sebze ve meyve, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi sektörü takip etti." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ağustosta en fazla ürün gönderilen ülkenin ise yaklaşık 25 milyon dolarlık rakamla Çin'in olduğunu bildirdi.

Çin'e olan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Çin'in dışında ilk 5'te Almanya, Rusya, ABD ve Türkmenistan'ın yer aldığını aktardı.

- Yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 27,44 arttı

Yılın 8 ayında da bölge ihracatçılarının ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizden 8 ayda en fazla ihracatı 577 milyon 520 bin 69 dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Sektörümüzün ihracatı geçen yılın 8 aylık dönemine kıyasla yüzde 27,44 oranında artış gösterdi. Listenin ikinci sırasında ise 303 milyon 203 bin 238 dolar ihracatla maden ve metaller sektörü yer aldı. İlk 5'te ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya, demir ve demir dışı metaller sektörleri yer aldı. 8 aylık dönemde en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke 160 milyon 982 bin 409 dolar ile Almanya oldu. Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 20,33 arttı. Almanya'yı Çin, Rusya, Ukrayna ve Romanya takip etti."